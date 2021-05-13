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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 ayrı renk boya elde edildi

İHA

Balıkesir'de 30 çeşit bitkiden 60 ayrı renk boya elde edildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) yaklaşık 150 çeşit tıbbî ve aromatik bitki yetiştirilirken, ARGE çalışmaları sonucunda 30 çeşit bitkiden 60’a yakın renkte doğal boyalar elde edildi.
İlçenin Börezli Mahallesinde faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) kurulan Tıbbî Aromatik Bitkiler ARGE Laboratuarında yapılan doğal boya çalışmalarında başarı sağlanırken, doğal boyalarla ilgili bir de proje hazırlandı. Projenin kalkınma ajansına sunulduğunu anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, projenin geçmesi halinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, doğal boya ve tekstil inovasyon merkezi kuracaklarını anlattı. Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu 30 çeşit bitkiden 60’a yakın renk elde edildiği kaydedildi.
Çalışmaların iyi gittiğini anlatan laboratuvar sorumlusu ziraat teknikeri Sinem Gök, “BAÇEM de yetiştirdiğimiz bitkilerden doğal boyama yöntemi ile kumaşları boyamaya başladık. Kumaşlar ve ipler için arzu ettiğimiz bitkilerle boyalar hazırlıyoruz. Bu boyalar sayesinde daha sağlıklı kıyafetler hazırlanacak. Yapmış olduğumuz ARGE sonucu 30’a yakın bitkiden 60 dolayında renk elde ettik. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu da, ”Aromaterapide kullanılan bitkilerin yanı sıra doğal boyalarda kullanılan bitkileri de yetiştiriyoruz. Bunları kumaşların ve iplerin boyanmasında kullanıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bununla ilgili proje hazırladık. Projemizi Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunduk. Projemiz geçtiği takdirde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, kök boya çiçeği ve muhabbet çiçeği denilen boya bitkileri yetiştireceğiz. Orada doğal boya ve tekstil inovasyon merkezi kuracağız. Böylelikle o bölge de bir tekstil fabrikası da kurmuş olacağız Doğal boyahane kuracağız. Doğal boyahanede boyanan kumaşlar, 06 yaş çocuklara kıyafete dönüşecek. Doğal boyalar, diğer boyalara alternatif olmasının yanı sıra, hem kalıcı, hem de sağlığa zararı olmayan boyalardır. Doğal boyalarla ilgili olarak yediğini giy, giydiğini ye. Yemediğini giyme diyoruz ” dedi.

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