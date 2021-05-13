Bandırma’da Şehitlik ziyareti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe şehitliği ziyaret edildi.
Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava. Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Belediye Başkanı Tolga Tosun, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Heyet, şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Ziyarette tüm şehitlerin anısına Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi. İlçe Müftülük görevlilerinin dua okumasının ardından protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakması ile tören son buldu. Şehitlikteki törenin ardından protokol şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktasındaki emniyet güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.