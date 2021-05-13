Manyas’ta şehit aileleri ziyaret edildi

Manyas ilçesinde Ramazan bayramının ilk günün de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ki şehit aileleri ziyaret edildi.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız beraberinde İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, merkez ve kırsal mahallelerdeki şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Yıldız ziyaret ettiği şehit ailelerine Kur'anı Kerim, çocuklara ise oyuncak armağan etti. Sadece bayramlar da değil, sıklıkla ilçede ki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini, bayramda da şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Yıldız, "Vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınlarımızı ziyaret ederek o mübarek ellerini öpüyoruz. Önceki bayramlarda olduğu gibi bu geleneği devam ettirerek, salgın tedbirlerine uyarak şehit yakınlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz de şehit ailelerimizle sıcak ve samimi havada sohbet ederek, onların acılarını elimizden geldiğince hafifletmeye çalışıyoruz. Onlara her zaman kapılarımızın açık olduğunu, bizleri de birer manevi evlatları olarak görmelerini ifade ediyoruz" dedi.

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