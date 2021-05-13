Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı

Kassam Tugayları: Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır

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Ünlü Yönetmen Tunç Başaran'ın 103 yaşındaki annesi Pakize Başaran, Covid19 şüphesiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Ünlü Yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran'ın annesi 103 yaşındaki Yazar Pakize Başaran, Covid19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yazar Başaran'ın test sonuçlarının negatif çıktığı, genel durumu iyiye giden Başaran'ın takip ve tedavisinin hastanede devam edildiği öğrenildi.

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