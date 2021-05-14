Balıkesir'de girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir şahsın girdiği gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Bandırma'nın kırsal Erikli Mahallesi'nde yaşanan olayda mahallede bulunan bir hayvan çiftliğinde çalışan Mustafa M. (37) akşam saatlerinde su motorunun borusunu onarmak için göle girdi.

Göle girdikten bir süre sonra kaybolan Mustafa M. (37) adlı şahıstan haber alınamaması üzerine durum kurtarma ekiplerine bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma ve Erdek İtfaiye Grup Amirliklerinden oluşan ekipler göle giderek dalgıç marifetiyle arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda Mustafa M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cenazesi jandarma ekiplerine teslim edildi.

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