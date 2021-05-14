Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti

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Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, dün pompa tamiri için girdiği gölette kaybolan Mustafa Metin'in (37) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bandırma'ya bağlı kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

Bölgedeki bir hayvan çiftliğinde çalışan Mustafa Metin, çiftliğe su sağlayan pompayı tamir etmek için sulama göletine girdi. Bir süre sonra Metin'in göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma ve Erdek Grup Amirliği dalgıç ekipleri, göletteçalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Metin´in cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Metin'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Erdem ÖZCAN, Tufan DALGIÇ

2021-05-14 12:16:59



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