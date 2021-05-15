Makam aracıyla aşı servisi devam ediyor Makam aracını aşı servisine tahsis etti

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nin tam kapanma döneminde başlattığı 55 yaş üstü vatandaşlara aşı servisi tüm hızıyla devam ediyor. Aşı servisinde belediyenin hizmet araçlarının yanı sıra Başkan Selman Hasan Arslan’ın makam aracıda vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Edremit Belediyesi’nin aşı servisi hizmeti vatandaşlardan takdir topluyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kentliler aynı hizmetten yararlanıyor.

17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşların aşılanma konusunda mağduriyet yaşamaması amacıyla başlatılan hizmet, Edremitli vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bayram günleri de dahil olmak üzere haftanın 7 günü hizmet veren aşı servisinde, Edremit’te ikamet etmek şartıyla başvuran her vatandaşın başvurusu kabul ediliyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her vatandaş aşı merkezlerine makam araçlarıyla en güvenli şekilde götürülüyor. Sosyal Belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden birini aşı servisi hizmetiyle uygulayan Edremit Belediyesi, kapanma döneminde aşılanmada oluşabilecek aksaklıklara da çözüm oluşturarak aşı çalışmalarına katkı sunuyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: “Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek belediye olarak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu dönemde makam araçlarımız aşı servisi için çalışıyor. Başlattığımız hizmetten dolayı vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu hizmetin organizasyonunda canla başla çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın kalbine dokunabildiğimiz için mutlu ve gururluyuz” dedi.

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