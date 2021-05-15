Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor

DHA

Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor


Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR´in Ayvalık ilçesi, tam kapanma sonrası 24 adası, tarihi dokusu, mübadil mutfağı ve su altı tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunduğu sualtı güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Türkiye´de kırmızı mercanların büyük resifler halinde bulunduğu Ayvalık'taki dalış tekneleri, ilerleyen günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte sualtı tutkunları için hazırlıklarını tamamladı.
Adaları ile ilginç ve özel bir denizel ekosisteme sahip Ayvalık, su altı güzellikleriyle de önemli bir konumda yer alıyor. Dünyada sadece bir benzeri İtalya´nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanların yanı sıra farklı balık türlerine de ev sahipliği yapan Ayvalık´ın su altı dünyası, her yıl yerli turistleri ağırlarken, yabancı dalış meraklıları tarafından da keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede kırmızı mercanların yanı sıra süngerler, denizyıldızları, gümüş ve karabaş balığı gibi canlı türleri görülüyor. Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye´nin Kızıldeniz´i olarak anılıyor. Ayvalık'ın su altı zenginlikleri, önümüzdeki günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte keşfetmek isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. 
6 NOKTADA MERCAN RESİFLERİ BULUNUYOR
Ayvalık açıklarında 6 noktada mercan resifleri bulunuyor. Delimehmet 1 ve 2, Kerbela, Tokmaklar, Ezerbey ile Nejat Coşkun adı verilen bölgelerde bulunan kırmızı ve beyaz renkteki mercanlar, yaklaşık 30 metre civarında görülmeye başlanıyor. Türkiye´de kırmızı mercanların büyük resifler halinde bulunduğu en önemli nokta olan Ayvalık, bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu durum sualtı fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.
DALIŞ TEKNELERİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
9 ay boyunca, 60 dalış noktasında Ayvalık´ın su altı güzelliklerini görme imkanı sunan liman bölgesindeki dalış tekneleri, tam kapanma sürecinde sezon hazırlığı yaptı. Bölgede 14 yıldan bu yana rehber dalgıçlık yapan Nuri Büyükdilsiz, Ayvalık´ın renkli bitki ve hayvan popülasyonuyla, özellikle su altı fotoğrafçılarının büyük ilgisini çektiğini söyledi. Berrak suları ve renkli su altı dünyasıyla Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerden de fotoğrafçıların bölgeye geldiğini belirten Büyükdilsiz, "Sezon için hazırlıklarımıza başladık. Bütün tüplerimizin içlerini kumlattık. Vanalarımızı temizledik. Regülatörlerimizi komple elden geçirdik. Malzemelerimizi hazırladık. Allah nasip ederse mayıs ayının sonuna doğru, yani kapanma sürecinin bitiminden itibaren tüm konuklarımızı dalışa götüreceğiz. Ayvalık´ımızın su altı güzellikleri anlatılır gibi değil. Dünyaca meşhur kırmızı mercanlarımız var. Kırmızı mercanlar, pandemiden dolayı çok uzun süredir dokunulmadığından muhtemelen gayet temiz ve canlanmış durumda olacak. Sualtı canlılığı çok fazla olacak. Balık popülasyonunun çok artmış olacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri Kaya
2021-05-15 12:49:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı
Makam aracıyla aşı servisi devam ediyor Makam aracını aşı servisine tahsis etti
YEREL HABERLER Makam aracıyla aşı servisi devam ediyor Makam aracını ...
Balya'da maden kamyonu şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balya'da maden kamyonu şarampole uçtu: 1 yaralı
Kızılay’dan İtfaiye’ye bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kızılay’dan İtfaiye’ye bayram ziyareti
Aşı olacaklar, belediye başkanının makam aracıyla taşınıyor
YEREL HABERLER Aşı olacaklar, belediye başkanının makam aracıyla ...
Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kıbrıs Gazisi Recep Tetik son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Recep Tetik son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir´de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir’de 500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de 500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını ...
Müze dolduran kazılar
YEREL HABERLER Müze dolduran kazılar
Balıkesir'de girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
YEREL HABERLER Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Medyada doğru Türkçe kullanılması için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Medyada doğru Türkçe kullanılması için çalışıyorlar
Balıkesir'de polisten narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten narkotik operasyonu
Edremit’te otel yangını
YEREL HABERLER Edremit’te otel yangını
Vali Şıldak görevi başındaki memurları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak görevi başındaki memurları ziyaret etti
Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
YEREL HABERLER Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek ...
Manyas’ta şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Manyas’ta şehit aileleri ziyaret edildi
Bandırma’da Şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Bandırma’da Şehitlik ziyareti
(Özel) Plajlar ve sahiller bayramın birinci gününde boş kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Plajlar ve sahiller bayramın birinci gününde ...
Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil bıraktılar
YEREL HABERLER Bayramda şehit babalarının mezarına karanfil ...
Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli bayram namazı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nde mesafeli ...