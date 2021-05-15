Altıeylül’de bayramda mehter rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de bayramda mehter rüzgarı

İHA

Altıeylül’de bayramda mehter rüzgarı

Altıeylül’de Ramazan Bayramı kutlamaları mehter takımı ve müzisyenler eşliğinde bayramın 2. gününde de coşkuyla kutlanmaya devam etti.
Altıeylül Belediyesi tarafından devam ettirilen Ramazan Bayramı kutlamaları, vatandaşlar ve özellikle de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Kutlamalara balkonlarından eşlik eden vatandaşlar tüm heybetiyle ve ecdadımızı gururla andığımız mehter marşlarıyla birlikte yürüyen mehter takımını hayranlıkla izlerken, müzisyenlerin şarkılarına da eşlik ettiler. Mehter takımı ve müzisyenlerin geçişi sırasında onları büyük bir heyecan ve mutlulukla izleyen çocuklar da mehter takımını hayranlıkla izlediler. Balkonlarından müzisyenlere istek parça göndermeyi de ihmal etmeyen vatandaşlar, “Hayat Bayram Olsa” şarkısını defalarca isteyerek yüksek sesle eşlik edip bayram coşkusunu derinden yaşadılar.
Başkan Avcı “Çocuklarımızın anılarında güzel bir yer ettik”
Altıeylül İlçesinde coşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı, herkesin eski ve sağlıklı günlere olan özlemini bir kere daha gösterdi. Pandemi sürecinde yaşadıklarımız hepimizin psikolojisini bozmuş, özellikle de mental olarak çok yormuştu. Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği bayram etkinliğine olan ilginin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Müziğin, neşenin ve gülen yüzlerin insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi bu bayram Altıeylül’de görmüş olduk. Tüm bu etkinliklerin baş mimarı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da bu etkinliklere katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Boynu bükük geçen bayramı vatandaşların hoş bir şekilde geçirmelerini sağlayan mehter takımı ve müzisyenlere teşekkür eden Başkan Avcı “Bu süreçte özellikle çocukların hatıralarında güzel anılar bırakarak Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı Ruhunu diri tutmak istedik. Bizler Ramazan Ayı ruhunu ve Ramazan Bayramı neşesini en derinden yaşadık. Fakat bu zorlu süreçte geleceğimiz olan çocuklar bu ruhtan ve neşeden uzakta buruk bir bayram geçiriyorlardı. Bizler de şarkılar eşliğinde çocuklarımızın kapısına kadar geldik. Bu sayede de çocuklarımızın anılarında güzel bir yer ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek inanın her şeye değer. Ramazan Bayramı’nı bayram ruhu ile vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza yaşatabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK Bölge Finaline Balıkesir damga vurdu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Bölge Finaline Balıkesir damga vurdu
Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor
Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 4 zanlıya gözaltı
Makam aracıyla aşı servisi devam ediyor Makam aracını aşı servisine tahsis etti
YEREL HABERLER Makam aracıyla aşı servisi devam ediyor Makam aracını ...
Balya'da maden kamyonu şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balya'da maden kamyonu şarampole uçtu: 1 yaralı
Kızılay’dan İtfaiye’ye bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kızılay’dan İtfaiye’ye bayram ziyareti
Aşı olacaklar, belediye başkanının makam aracıyla taşınıyor
YEREL HABERLER Aşı olacaklar, belediye başkanının makam aracıyla ...
Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kıbrıs Gazisi Recep Tetik son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Recep Tetik son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir´de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´de 30 çeşit bitkiden 60 renk elde edildi
Balıkesir’de 500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de 500 yıllık koca çınar ilgi bekliyor
Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pompa tamiri için girdiği sulama göletinde hayatını ...
Müze dolduran kazılar
YEREL HABERLER Müze dolduran kazılar
Balıkesir'de girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı
Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
YEREL HABERLER Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
Medyada doğru Türkçe kullanılması için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Medyada doğru Türkçe kullanılması için çalışıyorlar
Balıkesir'de polisten narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten narkotik operasyonu
Edremit’te otel yangını
YEREL HABERLER Edremit’te otel yangını
Vali Şıldak görevi başındaki memurları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak görevi başındaki memurları ziyaret etti
Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı
Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek kutladı
YEREL HABERLER Başkan Avcı, bayramı davulcular birlikte gezerek ...
Manyas’ta şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Manyas’ta şehit aileleri ziyaret edildi
Bandırma’da Şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Bandırma’da Şehitlik ziyareti
(Özel) Plajlar ve sahiller bayramın birinci gününde boş kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Plajlar ve sahiller bayramın birinci gününde ...