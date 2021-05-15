Balıkesir'de deprem

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Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saat 19.32'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 1.9 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı bazı mahallelerde hissedildi.

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