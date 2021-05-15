Çukura düşen inek iş makinasıyla kurtarıldı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaat foseptiğine düşen inek, iş makinesi getirilerek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Altınkum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde otlanan bir inek burada bulunan bir inşaatın çukuruna düştü. Hayvan bulunduğu yerden çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu getirilen iş makinesi ile çukurdan çıkarıldı.

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