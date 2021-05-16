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Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı

İHA

Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan tır söndürüldü.
Susurluk'tan Bursa yönüne gitmekte olan tır, çıkan yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi. Arif Eskici yönetiminde ki 45 UA 5052 plakalı tırın Susurluk Outlet önünde çekicinin sürücü mahallinde aniden çıkan yangına Sürücü Arif Eskici yangın tüpü ile müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Susurluk itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu esnada trafik bir süre araç trafiğine kapatıldı.

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