(Özel) Köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde Halim Aslan’ın yetiştirdiği köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor.

Havran ilçesinde bir çiftli evinde yaşayan Köpek Hera ve Horoz Benjamin’in her sabah yaptıkları oyun ve aralarındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. Doğduklarından bu yana beraber yaşayan iki hayvanın sabah ve akşamları yaptıkları güreş ve oyunlar izleyenleri gülümsetiyor. Horoz ve köpek arasındaki görüşte birbirlerine hiç zarar vermemeleri ise dikkatleri çekiyor.

Horoz ve köpeğin sahibi Halim Aslan “Hera bizim köpeğimiz. Benjamin’de bizim horozumuz. Hera’da, Benjamin’de ikisi de 6 aylık. Beraber büyüdüler. Biz şunu fark ettik. Böyle bir oyun gibi her akşam ve her sabah güreşiyorlar. İnsanlar şaşırıyorlar. Güreşen horoz ve köpeği görünce. Fakat ilginç bir şekilde birbirlerine zarar vermeyecek şekilde yapıyorlar bunu. Sanki bir oyun gibi yapıyorlar. Herkesin de çok hoşuna gidiyor.”dedi.

