Balıkesir'de polis aranan 32 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 32 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Savaştepe İlçelerinde 10.05.2021 16.05.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderlildi.

Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 73 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 23 adet kartuş ve 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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