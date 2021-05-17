Milli Boksör Ali Eren Demirezen gençlerle buluştu

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Karesi’de Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında Milli Boksör Ali Eren Demirezen gençlerle canlı yayında buluştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü instagram sosyal medya hesabında Ataberk Sezer’in moderatörlüğün de ki canlı yayının konuğu olan Milli Boksör Ali Eren Demirezen gençlerle söyleşide bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Milli Boksör Demirezen, sporculara; spor yapmanın yararları, sporda başarının sırları, sporun insan hayatı ve kariyerine verdiği olumlu etki gibi konularda bilgi vererek, boksa nasıl başladığını, dünya şampiyonluğuna kadar uzanan başarı öyküsünü anlattı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın torunları olarak her maça çıkarken, arkasında binlerce Balıkesirlinin, Türkiye’nin olduğunu düşünerek Türk Bayrağını dalgalandırma amacıyla ringe çıktığı belirten Ali Eren Demirezen; bu düşüncelerin kendisine güç verdiğini söyledi. “Önünüze hedef koyun, hedeflerinizi büyük tutun, daha fazla okuyun ve daha fazla çalışın” diyerek gençlere tavsiyeler veren Milli Boksör Demirezen, bugüne kadar unutamadığı maçı, maça çıkmadan önceki hazırlıklarını ve örnek aldığı sporcuları anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Balıkesir’in gururu Milli Boksör Ali Eren Demirezen’e teşekkür etti.

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