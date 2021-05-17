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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk Adımdan Son Kurşuna açık hava sergisi açıldı

İHA

İlk Adımdan Son Kurşuna açık hava sergisi açıldı

Bandırma Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı “İlk Adımdan Son Kurşuna” Açıkhava anlatısı sergisi Cumhuriyet Meydanında vatandaşların ziyaretine açıldı.
Bandırma Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "İlk Adımdan Son Kurşuna" Açık Hava Sergisi açıldı. Sergi açılışına Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Burhan Deniz, ADD Başkanı Serdar Polat, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış nedeniyle kısa bir açıklamada bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun “Ülke olarak pandemi dolayısıyla zor günlerden geçiyoruz. Bir yandan kısıtlamalar bir yandan ekonomik sorunlar vatandaşları zorluyor. Ancak Milli Bayramlarımızı bu zor günlerde de coşkuyla kutlamak istiyoruz. 19 Mayıs tarihi ülkenin kurtuluşunun başlangıcıdır. Bu önemli bayram dolayısıyla Bandırma Belediyesi olarak bu sergimizi düzenledik. “ilk adımdan son kurşuna kadar “adını verdiğimiz sergide vatandaşlarımız Kurtuluş Savaşını baştan sona takip edebilecekler. Bandırma güzel ve şanslı bir kent. Adımızı taşıyan vapur ile Kurtuluş Savaşı başlarken, düşmana son kurşun da yine Bandırma’da atıldı. Bu önemli olayları ne yazık ki çok fazla tanıtımını yapamadık. Şimdi bunu ülke geneline tanıtma çabası içindeyiz. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “Dedi.

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