Balıkesir sanayisinde araç kuyrukları oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir sanayisinde araç kuyrukları oluştu

İHA

Balıkesir sanayisinde araç kuyrukları oluştu

Türkiye genelinde gerçekleşen 17 günlük tam kapanma sonrası geçilen kontrollü normal hayata geçiş sürecinde sanayide bulunan iş yerleri de açıldı. Sındırgı sanayisinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte araç sahipleri tamircilerden randevu almasına rağmen sanayi sitesinde büyük bir yoğunluk oluştu. Esnaf, dükkanlarını açmalarının mutluluğunu yaşarken araç sahipleri de pandemi kurallarına dikkat ederek arızalarını gidermek adına günü sanayide geçirdi.

Sanayinin kapalı olması tarım sektörünü olumsuz etkiledi
Tam kapanmada sanayinin de kapanmasının tarım memleketi Sındırgı’da bazı kesimleri olumsuz etkilediğini belirten esnaf İsmail Karataş, “Yasaktan sonra bugün Sındırgı sanayisinde ilk çalışma günümüz. İşlerimiz çok yoğun. Ben bu yasak sürecinde sanayinin kapanmaması gerektiğini düşünüyorum. Sındırgımız tarım yeri olduğu için, tam şu anda tarıma başlangıç zamanı, traktörler, arabalar eski olduğu için çoğunlukla arıza yapıyor. Bu süreçte de biz kapandık, işler aksadı. Kapanmasaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok, bir şekilde atlattık yani. Yoğun bir kalabalık var. 20 günlük birikmiş işlerin yoğunluğu var. Kalabalığı bekliyorduk zaten. Bugün işlerin sıkı olacağını düşünüyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Tam kapanma ile birlikte sanayi esnafının da kapalı olması işlerin birikmesine sebep oldu. Tarım işlerinin başlaması, ilçedeki galericilerin ve araç sahiplerinin işlerinin de yapılamaması açılma ile iş yükünü arttırdı. Esnaf, kapanma sürecinin virüsü atlatmak için olumlu olduğunu düşünse de, ilk gün yoğunluğu yüzleri de güldürdü.
Kapanma sürecinin virüsü atlatmak açısından faydalı olacağını ancak iş yükünün açılmayla birlikte arttığını belirten İbrahim Tink ise, “17 günlük kapanmadan sonra işler baya yoğun. Allah’ın izniyle bu hastalıktan da kurtulacağımızı zannediyorum. Müşterilerimizin de dikkat etmelerini söylüyoruz kendilerine. İnşallah kurtuluruz, milletimiz de kurtulur iyi olur. Yoğunluk da tabi olacak. 17 günlük kapanmadan sonra illaki oldu yani. Yarım kalan işlerimiz var. Ama acil durumlarda yolda kalana falan mümkün olduğu kadar özel izin alarak gidiyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama tabi tornacı gerekiyor, kırılan yarılan bir şeyler oluyor, onun sıkışıklığı yani. İlk önce şu virüs illetinden bir kurtulalım. Biz işleri bir şekilde hallederiz. Sıkıntı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor Kazdağları’nda yeşilin binbir tonu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği ...
Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten dereye düştü
YEREL HABERLER Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın 20 metre yükseklikten ...
Güne bakanlar yüzünü çiftçiye çevirdi Yağmurlar çiftçiyi ayçiçeğine yöneltti
YEREL HABERLER Güne bakanlar yüzünü çiftçiye çevirdi Yağmurlar ...
Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
YEREL HABERLER Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
İlk Adımdan Son Kurşuna açık hava sergisi açıldı
YEREL HABERLER İlk Adımdan Son Kurşuna açık hava sergisi açıldı
İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek
YEREL HABERLER İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek
Balıkesir'de tam kapanma sonrası cadde ve sokaklar doldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de tam kapanma sonrası cadde ve sokaklar ...
Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ...
Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Burhaniye’de süt satışları arttı
YEREL HABERLER Burhaniye’de süt satışları arttı
Milli Boksör Ali Eren Demirezen gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Milli Boksör Ali Eren Demirezen gençlerle buluştu
Balıkesir'de polis aranan 32 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 32 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir’de deve dikenleri arasında yürüyüş yapıyorlar
YEREL HABERLER Balıkesir’de deve dikenleri arasında yürüyüş ...
(Özel) Köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri gülümsetiyor
YEREL HABERLER (Özel) Köpek ve horozun arkadaşlığı görenleri ...
(Özel) Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir
YEREL HABERLER (Özel) Kuraklık ve sıcaklıklar zeytin rekoltesini ...
Ayvalık’ta tam kapanma günlerinde polis denetimleri hız kesmedi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta tam kapanma günlerinde polis denetimleri ...
Play off'da Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor
YEREL HABERLER Play off'da Balıkesir Büyükşehir'in rakibi ...
Burhaniye’de kirpiler sokaklara çıktı
YEREL HABERLER Burhaniye’de kirpiler sokaklara çıktı
Balıkesir’de balın iyi para etmesi arılara olan itibarı artırdı
YEREL HABERLER Balıkesir’de balın iyi para etmesi arılara olan ...
Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de seyir halindeki tır yandı
Balıkesir için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için yağış uyarısı
Köprünün korkuluklarına çarpan kamyon dereye yuvarlandı
YEREL HABERLER Köprünün korkuluklarına çarpan kamyon dereye ...