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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’den İsrail zulmüne kınama

İHA

Altıeylül’den İsrail zulmüne kınama

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın başkanlığında gerçekleşen 2021 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi’nde toplanan Altıeylül Belediye Meclisi, zalim terör devleti İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulme sessiz kalmadı.
Hakkın, haklının ve mazlumun yanında oldular
Tüm partilerin ortak kararı ile yayınlanan bildiri ile zalime ve zulme sessiz kalan herkes kınandı. Dünyanın sessiz kalarak gözlerini kapattığı bir konu üzerine ortak bir dik duruş sergileyen Altıeylül Belediye Meclisi, Ramazan Bayramı’nı Filistin halkına zehir ederek üzerlerine zulüm bombaları yağdıran katil terör devleti İsrail’i şiddetle ve nefretle kınadı. Ayrıca Doğu Türkistan, Uygur Türkleri, Afganistan, Irak, Suriye ile Myanmar gibi Müslüman coğrafyası başta olmak üzere dünyanın her yerinde mazlumlara zulmeden diğer emperyalist zalimleri ve işlenen cinayetlere sessiz kalan dünya devletlerini de nefretle, şiddetle kınayarak mazlum dünyanın yanında olduklarını gösterdiler. Farklı siyasi partilerin vicdanları yaralayan bir konuda her zamanki gibi sergiledikleri dik duruş bu milletin hakkın, haklının ve mazlumun yanında olduğunun en büyük göstergesi oldu. Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, CHP Grup Başkan Vekili Aytuğ Yarmaz, MHP Grup Başkan Vekili Özhan Psls ve İyi Parti Grup Başkan Vekili İrfan Kaya’nın ortaklaşa imzasıyla açıklanan bildiri şöyleydi:
Altıeylül Belediye Meclisi Filistin’e destek bildirisi
Bir fitne tohumu olarak Ortadoğu coğrafyasına düştüğünden beri, ambargo, zulüm ve katliam ile işgalini genişleten terör devleti İsrail, geçtiğimiz haftalarda Kudüs'te başlatmış olduğu işgal ve güç kullanımını gittikçe arttırmış ve saldırı alanını genişletmiştir. Yıllardır uygulanan abluka ve zalim politikalar neticesinde; Gazze açık hava hapishanesine dönüştürülmüş, sivil yerleşim alanları, hastaneler, yetimhaneler kitle imha silahları ile vurularak savaş suçu, insanlık suçu işlenmiştir. Yine bu cümleden olmak üzere, Çin, Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri üzerindeki hâkimiyetini kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak gördüğü halkın İslami kimliği üzerinden baskı ve zulümlerini sürdürüyor. Müslüman kardeşlerimizin, dini kıyafet, ibadet ve dinle ilgili her türlü faaliyeti yasaklanmakta, insanlar masum isimler verilen toplama kamplarında baskı, zulüm, işkence ve asimilasyona tabi tutulmaktadır. Yine emperyalistlerin kan ve ateşe boğduğu Afganistan, Irak, Suriye ve Myanmar’daki Müslüman kardeşlerimiz insani duygularını yitirmiş sömürgecilerin zulmü altında yaşamaya devam ediyor. Dünyanın gözleri önünde işlenmekte olan bu cinayetlere, cılız birkaç ses dışında Türkiye Cumhuriyeti’nden başka, sözde çağdaş dünya devletlerinden hiçbir itiraz sesi yükselmemiştir. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan, Myanmar, Irak, Suriye gibi Müslüman coğrafyalarda ve dünyanın her neresinde bir zulüm işleniyorsa, bu zulümleri yapan tüm emperyalist zalimleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Üç dinin de kutsal mekânı olan Mescidi Aksa ve çevresinde pervasızca kan döken terör devleti İsrail'i ve destekçilerini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Normalleşme adı altında İsrail ile gizliaçık ittifak peşinde koşan bölge devletlerini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Her fırsatta dünyaya “insani değerler”, “insan hakları” konusunda ders vermeye yeltenen tüm emperyalist zalimleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

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