Balıkesir'de orman yangını



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Balya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balya ilçesine bağlı kırsal Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 20 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 kepçe ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangının büyüme ihtimaline karşı bölgeye Çanakkale ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri bünyesindeki 2 helikopter de sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-18 16:54:57



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