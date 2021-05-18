Balya’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir’in Balya ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Müstecap kırsal mahallesi yakınlarındaki Çamköy mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 3 yangın söndürme helikopteri, 4 su tankeri ve 13 arazözün yanı sıra Balıkesir itfaiyesinin de desteğiyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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