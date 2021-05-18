Balıkesir'de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Balya ilçesinde çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 20 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 kepçe ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-18 21:46:08



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