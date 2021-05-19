Ayvalık’ta 19 Mayıs’ın 102. Yıldönümü coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta 19 Mayıs’ın 102. Yıldönümü coşkusu

İHA

Ayvalık’ta 19 Mayıs’ın 102. Yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Ayvalık’taki tören; vatandaşlarla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından meydandaki Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasıyla başladı.
Törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yakup Dinç, Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum amirleri, meslek odası temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşen tören, Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan’ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve ardından da İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla sürdü.
Törende konuşan Şükrü Balkan, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktasında birisidir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve ‘Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yediden yetmişe, kuzeylisi güneylisi, doğulusu, batılısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir” dedi.
Atatürk’ün en büyük eseri olarak ifade ettiği cumhuriyeti, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Gençliği’ne emanet ettiğini hatırlatan Şükrü Balkan, “Türk Gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır” diye konuştu.
Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan’ın konuşmasının ardından programı hazırlayan Şehit Abdullah Tayyip Olçok MTAL öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ait şiirler okundu.
Tören; Gondolda İzmir Bandosu Orkestrası tarafından marşların seslendirilmesi ve akabinde de Cumhuriyet meydanında bağlı bir gezi teknesi üzerinden Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Zeytin Çekirdekleri orkestrasının Gençlik Marşı ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların sunumuyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19'a yakalanan hemşire emeklilik dilekçesini veremedi Medine hemşire, yakalandığı Covid'e yenildi
YEREL HABERLER Covid-19'a yakalanan hemşire emeklilik dilekçesini ...
Manyas’ta takla atan araçta 3 yaralı
YEREL HABERLER Manyas’ta takla atan araçta 3 yaralı
Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Balıkesir'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de orman yangını (2)
Ayvalık’ta Demokrasi Platformundan İsrail’e sert tepki
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Demokrasi Platformundan İsrail’e sert ...
Balya’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Balya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Başkan Yılmaz'a sansür
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'a sansür
Balıkesir'de orman yangını
YEREL HABERLER Balıkesir'de orman yangını
Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Balya’daki yangın havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Balya’daki yangın havadan görüntülendi
Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi
YEREL HABERLER Eşinin kullandığı traktörün altında can verdi
Tayfun Canlı “Spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Tayfun Canlı “Spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor”
Havran Belediye Meclisi’nden Filistin bildirisi
YEREL HABERLER Havran Belediye Meclisi’nden Filistin bildirisi
Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Sındırgı Belediye Meclisinden İsrail’e kınama
Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir, Üniversite öğrencileri ile bir ...
Büyükşehir’den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği Balıkesir Büyükşehir destekliyor yem maliyeti düşüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçiye yem bitkisi tohumu ...
Balya’da orman yangını
YEREL HABERLER Balya’da orman yangını
Altıeylül’den İsrail zulmüne kınama
YEREL HABERLER Altıeylül’den İsrail zulmüne kınama
Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı
YEREL HABERLER Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı
BAÜN Rektörü Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
YEREL HABERLER BAÜN Rektörü Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu
Edremit Belediye Meclisi’nde İsrail'i lanetlediler Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Gurup Sözcüsü Murat Tuna “İsrail’i kınamıyor, lanetliyoruz!”
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisi’nde İsrail'i ...
Burhaniye’de Kaymakam Memiş Pazar denetimine katıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Kaymakam Memiş Pazar denetimine katıldı
Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı