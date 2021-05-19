Burhaniye’de gençler güzel sanatlar liselerine hazırlanıyorlar

Burhaniye ilçesinde, yerel sanatçı Ümit Ülperen’in başlattığı bağlama kursları ilgi görürken, kursiyerlerin güzel sanatlar liselerine hazırlandıkları kaydedildi. Yunus Nadi Pasajındaki kurs salonundan bağlama sesleri yükselirken, kursiyerleri sayıları da her geçen gün artıyor.

Burhaniye’de Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler mezunu olan, Ümit Ülperen, gençlere bağlama çalmayı sevdirdi. Ülperen’in çalışma solunu dolduran, gençler, kısa sürede bağlama çalmayı öğrenmeye başladı. Kursların ilgi gördüğünü anlatan 39 yaşındaki Ümit Ülperen, kursların sayesinde güzel sanatlar lisesi ile müzik öğretmenliği bölümlerine girenlerin olduğunu söyledi. Kursların iyi gittiğini anlatan Ülperen, “ Biz burada Türk Halk Müziğini gençlere sevdirmeye çalışıyoruz. Müziğe sevdalı gençlere bağlama öğretmeye çalışıyoruz. Kurslarımıza katılan genlerden Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi ile müzik öğretmenliklerine gidenler oldu. Bu gün Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesinin her sınıfında öğrencimiz var. Ayrıca konservatuarlara hazırlanan öğrencilerimiz de var. Genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.