Balıkesir’de 19 Mayıs korteji

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Balıkesir Valiliği tarafından şehir merkezinde 19 Mayıs korteji düzenlendi.

Balıkesir Valiliği tarafından şehir merkezinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle 19 Mayıs korteji düzenlendi. Düzenlenen korteje polis, ambulans, itfaiye ekipleri başta olmak üzere tüm resmi kurumların araç ve personelleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte kortej, şehrin merkez ilçelerinde müzik ve sirenler eşliğinde dolaşarak vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı kutladı. Vatandaşlar korteji evlerinde bayraklarla karşıladılar.

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