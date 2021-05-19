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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi’de Gökkemer turizme kazandırılıyor

İHA

İvrindi’de Gökkemer turizme kazandırılıyor

UNESCO dünya miras listesine girme yolunda üzerinde hassasiyetle durulan ve turizm potansiyelinin oldukça fazla olması öngörülerek ilçe başta olmak üzere Balıkesir’de önemli bir yere sahip olacak Gökkemer, diğer adı ve yöre halkının tabiriyle Deliktaş’ın turizme kazandırılması, turistik gezi, aktivite ve ekstrem sporlara kazandırılması için çalışmalara hız verildi
İvrindi Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yürüttüğü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü İda Jeopark Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Bölümü İda Jeopark Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Soykan öncülüğünde İvrindi’nin turizm potansiyelin artması ve bulunduğu lokasyon sebebiyle ilçenin değer kazanması için çalışmalar yürütülüyor.
Gökkemer (Deliktaş) İda Madra Jeopark projesi’nin bir ayağı
İda Madra Jeopark Projesi’ninBalıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında toplanan ve 20 ilçe belediyesinin de üyesi olduğuna değinen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Jeopark Belediyeler Birliği’nin amacı Balıkesir’in değerlerinin, güzelliklerinin, tarihinin gün yüzüne çıkartılması, turizme kazandılması ve bu bağlamda tanınılabilirliğinin artması. Bu kapsamda Kaz Dağları, Madra Dağları ve ilçelerimizde bulunan tarihi, coğrafi güzellikler ortaya çıkarılacak. Bu amaç doğrultusunda da ilçemizde Gök kemer halk dilinde de Deliktaş diye tabir edilen alan, yüz binlerce yıl içinde oluşmuş olan bu tarihi güzelliği gün yüzüne çıkarıp, turizme elverişli hale getirme gayretindeyiz.
Bu alana giden yolları açıyoruz
Gök Kemer (Deliktaş)’ın coğrafi güzellik, binlerce endemik bitki türü, akarsular, doğal taş yapıları ve orman güzellikleri ile adeta doğa harikası bir alan olduğunu belirten Başkan Cengiz “İlçe merkezinden bu alana kadar uzanan ve bu zaman içerisinde araç ile gidilmesi dahi mümkün olmayan yolu İvrindi Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışma ile açıyoruz. Burada araç park alanı, kafeterya, yürüyüş yolları kazandırarak doğa ile insan bütünleşmesini sağlayacağız.
Bu projede çok büyük emekler var
Bu projenin hayata geçmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın çok büyük emekleri var diyen Başkan Cengiz “ Akademik olarak çok uğraş verilen, üzerinde çalışılan ve ince eleyip sık dokunan bir çalışmanın içindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve İvrindi Belediyesi işbirliğinde yürüttüğümüz çalışmaları, Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz İlter Kuş, kendi dallarında uzman ve projenin mihmandarlığını yürüten hocalarımız Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü İda Jeopark Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Bölümü İda Jeopark Koordinatör Yardımcısı Prof Dr.Abdullah Soykan öncülüğünde yürütüyoruz. Bu alanda çalışmalar sadece Gök Kemerde yürütülmüyor. ilimizin her yerinde sürüyor. Akademik çalışmalar yürüten hocalarımızın bu alanları ilçe, il, ülke turizmine kazandırılmasında çok büyük emekleri var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Gök Kemer’in turizme kazandırılması, özellikle uluslararası turizme kazandırılması tanınılırlığının artması ve bu zamana kadar turizme uzak olan ilçemiz için çok büyük kazanç olacaktır”
Gök Kemere gelecek turistler ilçenin ekonomisine değer katacak
Bu tarz alanların turizm potansiyelinin oldukça güçlü alanlar olduğuna değinen Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü İda Jeopark Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş “Jeoparklar 2000 yılında Avrupa da doğmuş ve 2015 yılında UNESCO şemsiyesi altında tüm dünyaya yayılmış yeni bir doğa ve turizm kalite statüsüdür. Günümüzde 81i Avrupa’da olmak kaydıyla dünya genelinde 169 tescilli Jeopark bulunuyor. UNESCO Jeoparkı sertifikalı sahalar turizmde önemli bir rekabet avantajına sahip. Bu bağlamda Balıkesir ve yakın çevresinin doğal zenginliklerini turizme kazandırmak üzere 2019 yılında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir araya gelerek İda Madra Jeoparkı İşbirliği protokolü imzalayarak resmen Jeoparkı kuruldu. Kasım 2020 tarihinde İda Madra Jeoparkı UNESCO başvurusu yapıldı ve Nisan 2021 tarihi itibariyle İda Madra Jeoparkı resmen UNESCO adayı oldu.
Bu doğal yapının dünyada Türkiye’de iki tane bulunduğuna değinen Dr Erdal Gümüş “ Türkiye’de bulunan en doğal yapı da İvrindi’de bulunuyor. Kireçtaşı anakayası içerisinde karstik erime süreçleri sonucu açılan bu kemer yapısı Ulusal ve uluslararası ölçekte nadir ve görülmeye değer bir doğal oluşum. Gökkemer doğal güzelliği yanı sıra Kaya Tırmanışı açısından çok elverişli olduğundan bir Ekstrem Spor etkinlik alanı olarak değerlendirilmektedir. Gökkemer sahasını konforlu ve güvenli bir biçimde turizme, eğitime, topluma kazandırmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile İvrindi Belediyesi ortaklaşa hassas bir çalışma yürütüyor. Gökkemer sahasının etkinlik planlaması konusunda Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği ile ortak bir çalışma yürütülüyor. İnşallah tamamlandığında 5 yıl sonrasını göz önünde bulunduracak olursak ciddi anlamda bir turist kitlesini çekebileceğini gözlemliyoruz” dedi.
Akademik olarak önem verdiğimiz ve araştırmaların hassasiyetle sürdürüldüğü alanlardan bir tanesi Gökkemer yani yöre halkının tabiri ile Deliktaş diyen Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Bölümü İda Jeopark Koordinatör Yardımcısı Prof Dr. Abdullah Soykan “ Gökkemer, Paleozaik yaşlı kireç taşları içerisinde erime kabiliyetine sahip olana alan üzerinde açılmış olan bir jeosit. İvrindi ve yakın çevresi doğal güzellikleri itibari ile Balıkesir’İn en önemli destinasyonlarından bir tanesi konumunda. Bu yörede yaşayanların da ifade ettiği gibi Gökkemer’in çevresinde mağara ve buna benzer çok sayıda yapının olduğunu ifade ediliyor. Paleozaik yaşta kireç taşları derin denizel ortamda çökelmiş ve daha sonra bu sahanın yükselmesi ile beraber oluşmuş olan kimyasal ayrışmaya, erimeye müsait olan kayaçlar. Buranın bu şekilde oluşumu, buranın epirojonik ve su ile kireç taşının aşkı sonucu oluşmuş olan şekiller. Bu alanın alt kısmında bulunan akarsu, Gökkemer yani Deliktaş diye niteledirilen alanda dar vadi şeklinde boğaz oluşturmuş. Bu nedenle de ekstrem sporlar açısından çok güzel alan konumunda. Gökkemer’in etrafı bulunan yeşil ve mavinin harman olduğu alan. İvrindi Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu destinasyonun bölge turizmine kazandırılması ve dışarıdan gelecek turistlerin ziyareti esnasında memnun kalacakları bir alan oluşturmak, bilgi alınılabilir ve etrafındaki diğer doğal güzelliklerin görünmesini sağlamak için yoğun şekilde çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.
İlçemizi turizm potansiyeli anlamında ileriye taşıma hedefindeyiz
İlçemiz, tarihi ve doğal güzellikleri anlamında çok değerli yere sahip diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Sadece Gökkemer’de yürüteceğimiz çalışmaları tamamladığımızda 10 yıl gibi kısa sürede ciddi turist ve doğa tutkunlarını çekme gayretindeyiz. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Gökkemer ile birlikte ülkenin her bir yanından turist çekme hedefi ile çalışmalarımızın devam ettiği Karaçepiş Göleti’nde tut sev bırak modülü üzerinde duracağımız ve Balık sevdalılarına hizmete açacağımız Karaçepiş Avlak Alanı projesi de turizm anlamında ilçemize ciddi girdiler sağlamasına yardımcı olacak. 2019 yılında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir araya gelerek İda Madra Jeoparkı İşbirliği protokolü imzalayarak, Kasım 2020 tarihinde İda Madra Jeoparkı UNESCO başvurusu yapılan ve Nisan 2021 tarihi itibariyle İda Madra Jeoparkı resmen UNESCO adayı olduğumuz Gökkemer başta olmak üzere il genelinde bu tür çalışmaların yürütülerek turizme kazandırılması için gayret gösteren Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Turizm Müdürümüz, Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz başta olmak üzere akademik alanda sahada aktif çalışma yürüten hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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