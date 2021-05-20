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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof Dr. Fatih Satıl, "Arıcılık için bal ormanlarını artırmalıyız"

İHA

Prof Dr. Fatih Satıl, "Arıcılık için bal ormanlarını artırmalıyız"

Balıkesir Üniversitesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, Dünya Arı Günü vesilesiyle arıların bitki ve biyoçeşitliğe olan katkısı hakkında açıklamalarda bulundu: Prof. Dr. Satıl, arı çeşitleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğumuzu belirterek, "Arıcılık için bal ormanlarını artırmalıyız" dedi.
Bu zengin arı varlığımızı korumak için Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından mevcut bitki çeşitliliğinde yönelik koruyucu tedbirlerin alınması yanında bal ormanlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin de yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Prof. Satıl, Arılar; 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasında görevli olmakla birlikte, aynı zamanda insanoğlunun da bir çok önemli gereksinimlerini karşılamak amacıyla da vazifelendirilmiş böceklerdir. Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'e atfedilen meşhur bir söz vardır 'Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır, arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz' demiştir. Bu nedenle arı gibi bitki tozlaşmasında vazifeli olan böcekleri korumalıyız" dedi.

Arı çeşitliliği bakımından Dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyiz.
Prof. Satıl sözlerinin devamında, "Bu noktada; Anadolu, Kafkas, Hatay, Trakya, Efe, Gökçeada arılarının ülkemizin tescil edilmiş arı genotipleridir. Bu konunun önemine binaen arı gibi evcil hayvan genetik kaynaklarımız için TAGEM tarafından koruma ve ıslah programları yürütülmektedir. Bu zengin arı varlığımızı korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mevcut bitki çeşitliliğinde yönelik koruyucu tedbirlerin alınması yanında bal ormanlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin de yaygınlaştırılması gerekir. Ayrıca çiftçilerimiz ve halkımız, bilinçsiz ve aşırı bitki ve böcek ilacı kullanımının arılar gibi yararlı böceklere zarar verebileceği konusunda bilgilendirilmelidir" şeklinde açıklamada bulundu.

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