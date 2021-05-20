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Önce eğitim, sonra tankerler verildi

DHA

Önce eğitim, sonra tankerler verildi


Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezlerinde oluşturulan itfaiye amirlikleri ve müfrezelerinin yanı sıra, tüm kırsal mahallelerde de su tankerleri konuşlandırılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın da katıldığı su dağıtım töreninde, itfaiye amirleri tarafından, kırsal mahalle muhtarlarına önce kısa bir yangın söndürme eğitimi verildi, sonrasında ise tankerler teslim edildi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, kırsal mahallelere su tankeri dağıtımı gerçekleştiriliyor. 20 ilçe ve 910 kırsal mahallenin bulunduğu Balıkesir´de, ilçelerin tamamında itfaiye amirlikleri bulunurken, beldeden, kırsal mahalleye dönüşen ve yoğun nüfusun bulunduğu noktalarda da itfaiye müfrezeleri oluşturuldu. Balıkesir´in, Türkiye´nin en büyük illerinde biri olduğun dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bağlı adalar ile birlikte 18 bin kilometrekare alanda hizmet verdiklerini söyledi.Her canlıya temas etme amacıyla hizmeti sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, "20 ilçe merkezi ve aynı zamanda 910 tane de kırsal mahallemiz var. Yani her 3 kilometrede, 2 buçuk kilometrede insanların yaşadığı alanlar var. Bu kadar insanın bulunduğu bir alanda yolu yapmak, yangın çıktğında müdahale etmek, oradaki her canlıya temas etmek, onların bıraktıkları atıkları kontrol altında tutmak, çevre temizliğine önem vermek gerçekten de zor. Büyükşehir yasasında önce görev yapmış valilerimiz, il özel idarede görev almış arkadaşlarımız, şehrimizle ilgili birçok sorunu çözmekle ilgili ellerindeki bütçeyi mantıklı bir şekilde kullanmışlar. Ama biz büyükşehir olduktan sonra, il özel idare bütçesine bağlı kalmadan, bütün kaynaklarla vatandaşlarımıza destek oluyoruz" dedi.745 MAHALLEDE DAĞITIM TAMAMLANDISu tankerlerinin, en uzak yerdeki kırsal mahallelerde çıkabilecek olası yangınlara ön müdahale yapılması amacıyla dağıtıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bazı durumlarda, itfaiyeye bile gerek kalmadan yangın daha çıkma aşamasındayken söndürülüyor. Bugüne kadar 20 ilçede 745 kırsal mahallemizde su tankeri dağıtımı yapıldı. 7 ilçemizdeki kırsal mahalelerin tamamında dağıtım tamamlanırken, 13 kırsal mahallede eksik kalan 165 yerleşim yerine de otuzarlı paketler halinde dağıtımlar gerçekleştiriliyor. Bu tankerlerle kırsal mahallelerde farklı su ihtiyaçları da tamamlanıyor. Muhtarlardan ricamız, biraz daha mesuliyet alıp, arıza durumlarını takip etmek ve diğer bakımlarını sezona uygun şekilde yapmaları. Bu bakımlar yapılırsa tankerler, on yıllarca insanlığa hizmet edecek araçlar" diye konuştu.TALİMAT BEKELEMDEN HAREKETBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İtfaiye Daire Başkanlığına, olası afet durumlarında talimat beklemeden müdahale edilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını da söyledi. Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:"İtfaiye Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımıza söylediğimiz bir şey var. Emir ikinci tekrarı yapmaya gerek yok. Bir kere söylüyoruz, diyoruz ki; `Çevrede ne olursa olsun, talimat beklemeden inisiyatif alıp, en yakın ekiplerimiz, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt gitsin.´ Varsın biz boşuna gitmiş olalım. `Size gerek yoktu´ desinler. Ama bir hayatı kurtarmak, dakikayla oluyorsa, hiçbir şey beklemeden, bir yerde deprem oldu, bir yerde sel oldu, bir yerde afat var; bununla ilgili İtfaiye Daire Başkanlığımız talimatlı. Depremi duyduğu an araçlar çıksın. Seli duyduğu an çıksın ki biz ilk müdahale edenlerden olalım. İzmir'de göçük altından bir canı çıkarmak üçüncü günün sonunda bizim ekibe nasip olmuştu. Ben bu gayretlerinden dolayı arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Personelimizin yanı sıra ekipmanımızı da geliştiriyoruz. İyi bir planlama maliyetleri azalttığı gibieylemsel gücünüzü de arttırıyor. Geldiğimiz noktada ortalama müdahale süremiz, 7.5 dakikadan, 6.3 dakikaya düştü. Bu kadar büyük bir ilde, dünya standartlarından sadece 55 saniye gerideyiz. Bu iyi bir planlama ve ekibin doğru konuşlanmasına önem vermemizden kaynaklanıyor."MUHTARLAR MEMNUNKırsal mahallelerine götürülmek üzere teslim belgelerini alan muhtarlar ise, tanker dağıtımlarının  kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. Tankerleri kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirten Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Sebiller Mahalle Muhtarı Cemal Coşgun, "Benim mahallem ilçe merkezine 35 kilometre. İtfaiye ekibi gelene kadar, bu tankerler sayesinde yangına müdahale etme şansım olacak. Bu da vatandaşlarımız için büyük bir nimet. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Hacılar Mahalle Muhtarı Mehmet Yalçın, ufak yangınlara müdahale için tankerlerin önemli olduğunu belirtti. Çaltıcak Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Tekin ise, "Geçtiğimiz günler çıkan yangında bir ambar yandı. Oradan başka bir ambara alevler sıçradı. Ne tanker vardı, ne de söndürecek boru. Bundan sonra bu durumlarda önlem alma şansımız olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)
2021-05-20 15:28:22

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