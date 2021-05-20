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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor yeni yönetimini tanıttı

İHA

Bandırmaspor yeni yönetimini tanıttı

Bandırmaspor'un yeni yönetimi basına tanıtıldı. Başkan Onur Göçmez, yeni sezonda altyapı ve tesisleşmeye önem vereceklerini aktardı.
Bandırmaspor'da yeni yönetim basına tanıtıldı. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen yeni yönetimin bilgilendirme toplantısı, Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Geçmez, geride kalan sezonu değerlendirirken, gelecek sezonda altyapı ve tesisleşme konusuna ağırlık vereceklerini belirtti.
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1 Haziran tarihinde yapılacak genel kurul öncesi 20212022 sezonunda hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu söyledi. Onur Göçmez, “Sezonun sonuna geldik. Futbolcularla olan anlaşmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bazı futbolcularla devam ediyoruz, bazılarıyla ayrılıyoruz. Profesyonel futbolda bu tarz şeyler oluyor. Günün sonunda güzel dostluklar kazanıyoruz. Geçen sezondaki futbolcularımız çok güzel mücadele ettiler. Bu bir süreç. Bu yeni sezon mini süper lig gibi çok üst düzey takımların olacağı lig ile karşı karşıyayız. Bu sezon Bandırmaspor olarak çok ciddi birleşme zamanı. Dertleri, tasaları bir kenara atalım. Bu sene Bandırmaspor'un senesi olması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması gerekiyor. 20 asil yönetim kurulu üyesi, 20 yedek yönetim kurulu üyesi ile bu sezon koşturacağız. Bu sezon da alt yapı ve tesisleşmelere daha çok ağırlık vereceğiz. Hedefimiz Bandırmaspor olacaktır” dedi.
Bandırmaspor yeni yönetim listesi şöyle:

Onur Göçmez: Başkan
Adem Yılmaz: 2. Başkan, Başkan vekili
Gürel Soylu: Sayman satın alma ve mali işler yönetimi
Özgür Kızıllar: Sosyal spor ve idari tesislerden sorumlu
Soner Koçoğlu: Sosyal spor ve idari tesislerden sorumlu
Mehmet Özbay: Kamu kurumları ilişkileri
Mustafa Der: Taraftar iletişimi sosyal ve kültürel organizasyonlar
Özel Aydın: Pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu basın sözcüsü
Onur Çon: Tesisleşme ve yeni yatırımlar
Cihan Yılmaz: U19 Futbol Takımı şube sorumlusu
İsmail Aydın: U19 Futbol takımı şube sorumlusu
Serdar Kuter: Ulusal basın ilişkileri yönetim basın danışmanı
Cumhur Geçici: Yabancı futbolcular sosyal ilişkileri sorumlusu
Tümay Özbeyli: 19 yaş altı futbol takımları şube sorumlusu, Bandırmaspor futbol okulları koordinatörü
Hasan Ustaoğlu: Taraftar iletişimi sosyal ve kültürel organizasyonlar
Ünsal Yamaner: Dijital iletişim dijital pazarlama sosyal medya web alanları yönetimi
Oğuz Kır: İdman Sahaları ve stadyum sorumlusu
Bilgen Süngü: A takımı futbol şubesi yönetim temsilcisi
Erol Rüzgar: Otopark İşletmeleri ve Bandırmaspor mağaza yönetimi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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