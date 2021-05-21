Balıkesir'de hurda deposunda yangın



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA) BALIKESİR Bandırma Küçük Sanayi Sitesi´nde bulunan hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, dün akşam 18.30 sıralarında Bandırma Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevredeki otomobillerin sahiplerini uyararak yangının sıçrama ihtimaline karşı önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Bandırma Belediyesi'ne ait su ikmal araçları destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Kepçe ve greyderler yardımıyla hurdaları kaldıran ekipler, soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-05-21 06:45:52



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