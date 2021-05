Ayvalık’ta fırtına onlarca tekneyi batırdı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü Ayvalık’ta fırtına hayatı felç etti 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknelerinin çoğu fırtınada zarar gördü ya da battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi an be an kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in tatil yerlerinden olan Ayvalık’ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk Mevkileri'nde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Ayvalık’ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi. 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşarken, batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı.

İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

