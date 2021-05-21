MHP'den Savaştepe ilçesine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Savaştepe ziyaretinde sporcularla bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Savaştepe'de ilçe yönetimi ile bir araya gelerek, istişarede bulundular. MHP İl Yönetim kurulu üyelerinden Özgür Yılmaz'ın Savaştepe'de yağlı güreş yapan güreşçilere yaptırdığı kispetler teslim edildi.

Başkan Yüksel Milli sporcu ve yağlı güreşçilerle yaptığı buluşmada; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' düsturunu göz önünde bulundurarak geleceğimiz olan gençlerimizi Ata sporumuz olan güreşle tanıştıran ve eğitimlerine katkıda bulunan antrenörlerimize, müsabakalarda kullanmak üzere ihtiyaç duydukları kispetlerini temin eden İl Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Yılmaz’a, ziyaretimiz esnasında bizlere eşlik eden şampiyonlukları dünyada tescilli sporcularımız Milli Boksör Ali Eren Demirezen’e ve Milli Güreşçi Oktay Güngör’e ve bizleri misafir eden Savaştepe İlçe Başkanı Kağan Çoban’a çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Yüksel Genç sporlara spor hayatlarında üstün başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.