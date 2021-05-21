Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı.

Balıkesir Bursa Karayolunun Susurluk Aziziye yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Hikmet Özgönül yönetimindeki 35 VS 335 plakalı ticari araç takla atarak kaza yaptı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acili aramaları sonucu olay yerine Susurluk itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servisi müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri takla atan 35 VS 335 plakalı araçtan sürücüsü Hikmet Özgönül'ü yaralı araçtan çıkardılar. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hikmet Özgönül 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye gönderildi. Kaza mahalli temizlenerek yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.