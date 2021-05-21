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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’e su altı müzesi için ilk adım Gömeç’te atıldı

İHA

Balıkesir’e su altı müzesi için ilk adım Gömeç’te atıldı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Burhaniye Ticaret Odası, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde; deniz ekosistemini korumak ve çeşitlendirmek için yapay resif tesisi ve sualtı heykel müzesi kurulmasına yönelik projenin ilk adımı atıldı.
Balıkesir'e sualtı galerisi kazandırmak için çalışmalar başladı. Gömeç'teki Gemi Yatağı Koyu'nda yapılacak "İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi" tamamlandığında yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını bölgeye çekmesi bekleniyor.
Balıkesir'in tarihi ve kültürel zenginliğini Marmara Adası'ndan getirilen mermerlerle yapılacak heykellerle anlatması hedeflenen su altı galerisinin tamamlandığında yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı bir yolculuğa çıkarması amaçlanıyor.
Proje kapsamında sualtı galerisinin yanı sıra belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanılacağı projeyle, Balıkesir’in, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Gömeç Sahili Travla mevkiinde gerçekleşen sempozyumun açılışında; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın yanı sıra; Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetim Birim Başkanı Candan Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mustafa Sarı, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, kuratörler Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül ile siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.
Açılışta konuşan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Balıkesir’in Körfez bölgesinde turizmin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, “Bu amaçla Marmara Adası’nda gördüğümüz heykel sempozyumunu ilçemizde de yapmaya ve bunu denizaltı heykel galerisi olarak taçlandırmaya karar verdik. Tabi bu konuda hem tecrübeli arkadaşlarımız hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de yardımlarını alıyoruz” dedi.
Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, Balıkesir’de turizmin canlandırılması ve Balıkesir’in önemli bir değer olduğunun ülke genelindeki 81 milyon insanın öğrenebilmesinin yanı sıra uluslar arası acentelerin dikkatini çekebilecek projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydederek, “Bu anlamda Avşa Adası’nda bir sempozyum düzenlenmişti. Bu organizasyonda; heykel sanatçıları ve öğrencileri tarafından yıllardır kabul gören Marmara Adası’nın mermerleriyle böyle bir çalışma yapılabileceğini düşünmüştük. Bizler, Balıkesir’in bir değer olduğunu anlatmak için çok farklı faaliyetler yapıyoruz. Bugün de Gömeç’imize değer katacak bir çalışmanın başlangıcı için buradayız. İnşallah 3 yıl sonra buraya Türkiye’nin çok farklı noktalarından gelecek dalgıçlar, su altı sporu tutkunları ve turistler otellerimizi doldurarak, bu güzel coğrafyanın içerisinde hem lezzetlerimizi, hem zeytinyağımızı hem de insanımızın sıcaklığıyla tanışırlar” diye konuştu.
Açılış kurdelesinin Yücel Yılmaz ve Mehmet İrem Himam ile beraberindekilerle birlikte kesilmesinin ardından sempozyuma katılan sanatçıların eşliğinde, sembolik olarak mermerlere ilk çekiçleri vurdular.
Uluslararası sempozyum kapsamındaki çalışmaların bir aylık süreci kapsadığını anlatan küratör ve heykeltıraş Özlem Şengönül, “Umarım keyifli ve üretken bir ay geçireceğiz. Dünyada ilk kez mermer heykeller yaparak bu heykelleri denizaltı müzesi kurmayı hedefliyoruz. Bu proje Gömeç Belediyesi’nin fikriydi. Biz de çok beğendik. Biz de bu projeye destek verebilmek için buraya geldik” dedi.
Küratörlerden Hakan Şengönül de, “Eşimle beraber birçok heykel sempozyumları düzenliyoruz. Bu yıl da Gömeç’ten bir teklif geldi. Bu proje konsept olarak bize çok cazip geldi. Bu yapacağımız heykeller denizaltında sergilenecek, bu projede bölgedeki dalış sporunu destekleyen bir çalışma olarak amaçlandı. Bu proje şu anda başlatıldı ama meyvelerini birkaç yıl sonra verecek ve gelenekselleştirilecek” diye konuştu.
Katılımcı sanatçılardan Aslışah Erdem sempozyumda el ve zeytin temalı bir heykel yapacağını kaydederek, “Tarih boyu insanların zeytin işlemesi, değerlendirmesi ve bunu insanlığa kazandırması üzerine çalışma yapacağım. Eğer zeytini insan işlemese, bunun pek de fazla bir anlamı olmazdı. Oysa insan işlediği sürece değer görüyor zeytin. Bu yüzden de el ve zeytini ortak bir tema içerisinde bir heykele dönüştüreceğim. Tabi yapacağım eserin suyun altında sergilenecek olması da benim için apayrı bir tecrübe olacak. Bu benim için son derece heyecan verici” ifadelerini kullandı.
Sanatçılardan Dilşat Akçeöz ise mermerden yapılacak heykellerin suyun altında sergilenmesinin dünyada bir ilk olacağını belirterek, “Biz bugüne kadar farklı platformlarda yaptığımı eserleri sergiliyoruz. Tabi bunların her biri ayrı heyecan. Ancak ilk kez yapacağım bir eserin suyun altında yer alacak olması bambaşka bir heyecan. Tıpkı gökyüzünde eser sergilemek gibi bir şey bu. Belki bir gün gökyüzünde de sergileriz. O yüzden de suyun altında yapacağım eserin sergilenecek olması benim için epey heyecan verici" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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