Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı (2)



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtınanın ardından Balıkesir Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ayvalık ilçemizde 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 06.00 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle, ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Kıyıda bulunan bazı balıkçı tekneleri ve tur tekneleri batmış, bazı tekneler parçalanmış, bazı binaların çatılarında ve pencerelerinde hasar oluşmuştur. Ayrıca ağaçlarda devrilme ve dallarında kırılma meydana gelmiştir. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle oluşan maddi hasar dışında herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde sona ermesi beklenmektedir. Valiliğimiz tarafından; AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır.'

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-05-21 11:28:00



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