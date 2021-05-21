3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü; eşi aranıyor



Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Ç. (40) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eşi Yıldıray Ç.'yi (42) arıyor.

Olay, turistik Altınova Mahallesi'nde belediye evlerinde meydana geldi. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç., sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi aradığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-05-21 14:32:19



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