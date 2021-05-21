Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 30 tekne battı (3)



FIRTINANIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanağın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açıklama yaptı. Başkan Yılmaz, "Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ilk tespitlere göre; 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi, 30 tekne de battı. Körfez Koordinasyon Müdürlüğümüz sabahın ilk saatleri itibari ile olay yerinde incelemelerine bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve BASKİ´ye bağlı ekipler, yaklaşık 70 olaya sabahın ilk saatlerinde ivedilikle müdahale etti. Ayvalık ilçemizde meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede ilçenin yaralarını saracağız. Ekiplerimiz; su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN-Kadri KAYA

2021-05-21 14:54:49



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