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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

İHA

Ayvalık şiddetli fırtınanın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

Şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle bir çok büyük gezi teknesi ile küçük balıkçı teknelerinin parçalanarak battığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi yaralarını sarmaya çalışıyor.
Ayvalık’ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar meydana getirdi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı.
Meteorolojiye göre saatte 83 kilometre hıza ulaşan fırtına öğle saatlerinde dindi. Şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Gezi tekneleri sahiplerinden Ali Jale, pandemi döneminin hemen akabinde başlayacak olan turizm sezonu öncesinde yaşanılan afet sonucunda milyonlarca liralık teknesinin battığını belirterek, “Bu sabah saat 07.00 sıralarında batı yönünden tahminimce 5060 knat şiddetinde bir fırtına esti. Genelde biz bu tür fırtınaları çok yaşarız. Ama bu fırtınalar sadece 5,10 dakika eser ve geçerdi. Ancak bu kez fırtına aynı şiddette yaklaşık bir saatten fazla sürdü. Birçok tekne battı ve birçoğu da ciddi hasar gördü. Bizim de burada yaklaşık 40 metre boyunda bir gezi teknemiz vardı. O da battı. Şu anda bizim teknemizle birlikte Ayvalık’ta irili ufaklı 80 tane tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı“ dedi.
Yıllardır Ayvalık’ta bir balıkçı barınağı yapılması için ilçedeki gezi ve balıkçı teknesi sahiplerinin ısrarla bu konuda yetkililerden talepte bulunduğunu hatırlatan Ali Jale, “Ayvalık bir deniz kentidir. Biz yıllarca balıkçı barınağı diye diye haykırırken, bugünkü duruma işaret etmeye çalışıyorduk. Bunca ısrarımıza rağmen bugün bunların yaşanmaması gerekiyordu. Artık bu saatten sonra ister yapsınlar, ister yapmasınlar. Benden bu kadar” diye konuştu.
Belediye Başkanı Ergin; “Ayvalık afet bölgesi ilan edilmeli”
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaşanılan afetin ardından ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileyerek, “Sabah saat 06.30 gibi şiddetli fırtına ile başlayan afet, özellikle ilçe merkezinde sahile bağlı olan teknelerde çok ciddi hasara sebep oldu. Şu anda Ayvalık genelinde 80’in üzerinde teknemiz battı. Bunların 10 tanesi gezi teknesi ve Cumhuriyet Meydanı rıhtımında bağlı olan tekneler. Ciddi bir kayıp var. Ahşap tekneler denizde ahşap bir yığın haline dönüşmüş vaziyette. Turizm mevsimi öncesinde böyle bir afetin olması, zaten pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan insanlarımızı mağdur etti” dedi.
İklim değişikliklerinin son yıllarda afetleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Başkan Ergin, “Buna rağmen Ayvalık’ta sade bire tane balıkçı barınağı var, o da Cunda Adası’nda. Ayvalık bir kıyı kasabası. Denizcilik ve balıkçılıkla uğraşan bir yer. Deniz turizmi mevcut. Ama bakıldığında birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacımız var. Balıkçı barınağı konusu yıllardır ihmal edilmiş bir konudur. Pandemiden dolayı sahil kasabalarına büyük kentlerden ciddi göler başladı. Bu yüzden de bizim de nüfusumuz arttı. Her gelen evini alıyor ve tekne sahibi oluyor ama bu tekneleri barındırabilecek bir alt yapımız yok. Bizim balıkçı barınağı gibi ciddi devlet yatırımlarına ihtiyacımız var. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Keşke bu tür kötü tecrübeler yaşamadan bu sorunlarımızı bizler anlatabilseydik. Maalesef bu tür kötü tecrübelerin ardından bu sorunları anlatabilme imkanımız olabiliyor. Üzüntülüyüz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizden Ayvalık’ta yaşanılan bu doğa olayının doğal afet kapsamına alınması gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle en azından buradaki insanlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabileceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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