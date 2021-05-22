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Ayvalık'ta fırtına sonrası tekne sahipleri, barınak yapılmasını istedi

DHA

Ayvalık'ta fırtına sonrası tekne sahipleri, barınak yapılmasını istedi


Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde dün 30 teknenin batmasına neden olan fırtınanın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bölgedeki tekne sahipleri barınak yapılmasını istiyor.
Ayvalık ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 30 tekne battı, bazıları da zarar gördü. Fırtınanın ardından ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları ise sürüyor.
Ayvalık´ta fırtına nedeniyle her yıl teknelerin zarar gördüğünü belirten tekne sahipleri barınak yapılmasını istedi. 27 metrelik teknesi sulara gömülen Özger Cömert, "Dün sabah beklenenden daha şiddetli bir fırtına oldu. Teknemiz parçalandı. Burada balıkçı barınağı, bir limanımız olmadığından dolayı her sene başımıza bu tür şeyler geliyor. Teknelerimiz zarar görüyor. En son bu kadar şiddetli bir fırtına 7-8 yıl önce olmuştu. Yine bu kış bir hortum olmuştu. Hortumda benim teknem değil ama başka arkadaşlarımızın tekneleri zarar gördü. Bu fırtınada benim hasarım çok büyük. Sigortam 10´da biri kadardı. Allah büyük, yenisini yapacağız" dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, "Dün yaşanan afet sonrası enkaz kaldırma çalışması devam ediyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ayvalık Belediyesi olarak sahadayız. Gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gerek sahil güvenlik ekipleri, hep birlikte organize şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. Bugün Balıkesir Valimiz geliyor. Bundan sonraki süreçte bu tür doğal afetlere karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmalarımız olacak. Ayvalık´ta denize olan ilgi artıyor. Bizim en büyük sıkıntımız, en kısa zamanda birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacımız. En kısa zamanda bu devlet yatırımlarının Ayvalık´ta hayata geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2021-05-22 12:26:44

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