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Balıkesir'de polisten 11 kişiye kumar baskını

İHA

Balıkesir'de polisten 11 kişiye kumar baskını

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, kumar oynatıldığı tespit edilen bir ikamete baskın yaptı. Kumar oynayan 7 kişi ile birlikte yer temin eden 11 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 885 lira para ile 12 deste oyun kağıdı ele geçirdi.
Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynayanlar hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun kapsamında "Kumar Oynamak" suçundan 14 bin 696 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında "Maske ve Sosyal Mesafe kurallarını ihlal" suçundan 9 bin 900 lira, 4207 sayılı Kanun kapsamında "Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme" suçundan ise 2 bin 813 lira olmak üzere 27 bin 409 lira idari para cezası uygularken, kumar oynatılan ikameti de mühürleyerek kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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