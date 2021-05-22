Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Batan tekneler vinç yardımıyla çıkartılıyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan fırtına sonrasında ilçede hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Batan tekneler dalgıçlar ve vinç yardımıyla denizden çıkartılıyor.

Ayvalık'ta yaşanan fırtına felaketi sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede hızlı bir çalışma başlattı. Özellikle batan tekneler dalgıçların yardımıyla vinçlere bağlanarak karaya çıkartılıyor. Altınova Mahallesindeki balıkçı teknelerinin kurtarılması çalışmaları devam ediyor.

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