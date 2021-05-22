Ters dönen araçtan sağ çıktı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kadın sürücü ters dönen araçtan kendisi çıkarak hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece Kızılkeçili çayı üzerinde meydana geldi. Elif A. idaresindeki 10 AFB plakalı araç bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 metrelik şarampole uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kadın sürücünün kendi imkanları çıktığı tespit edildi. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

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