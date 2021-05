Fırtına afetinin ardından Ayvalık’ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Vali Şıldak: “Devletimiz afetzedelerin yanındadır”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dün sabah meydana gelen şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören gezi ve balıkçı teknelerinin yanı sıra çatıları uçan evlerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ayvalık’ta olumsuz hava koşullarından en çok zarar gören ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda parçalanarak batan gezi teknelerinin enkazları Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından denizden çıkarılmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı da ilçe de özellikle tekne sahiplerinin talebi olan Balıkçı Barınağı yapılabilmesi için temaslarda bulundular.

Sabah saatlerinde MEB’e bağlı Cunda Uygulama Oteli’nde ilçedeki balıkçılar ve gezi tekneleri sahipleriyle bir araya gelen Vali Şıldak, daha sonra halen daha süren enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte çalışmaları inceleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık’ta gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantısında ilçede yapılacak çalışmaları programladıklarını vurgulayarak, “Özetleyecek olursak, dün meydana gelen kuvvetli fırtına sebebiyle yaklaşık 100 civarında teknemiz batarak ve ciddi ölçüde parçalanarak hazar görmüş durumdadır. Bunun yanı sıra bazı binalarda çatıların uçması ve pencerelerin kırılması gibi hasarlarda mevcut. Dün hızlı bir şekilde ilgili kurumlarımızın yaptıkları çalışmalarla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Bu süreç devam ediyor. Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün süresince vatandaşlarımızdan gelecek bildirimlere istinaden tespit çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir yandan da su altında bulunan teknelerimizin çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Biz bugün hem vatandaşlarımızı ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik, hem de süren çalışmaları yerinde inceledik. Teknelerimizin onarımı, rıhtıma meydana gelen hasarın giderilmesi çalışmaları, Altınova’da ki yürüyüş köprüsünün onarım çalışmaları, hasar tespit çalışmaları, sigorta şirketlerinin yürüteceği faaliyetler, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin bu çalışmalara yapacağı katkılar ve afetten zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız rahatlatıcı, destekleyici mahiyetteki maddi yardım süreçleri yakından takip ediyor ve koordinasyonlarını sağlıyoruz. Yine ilçemizin çok önemli ihtiyacı olduğunu bildiğimi ve bu konudaki süreci takip ettiğimiz balıkçı barınağı, iskele yapımı ve çekek yerinin kapasitesinin arttırılması konularındaki çalışmaları da en başta sayın milletvekillerimizin de destekleriyle yakından izleyeceğiz.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de yaptığı açıklamada, yaşanılan afetlerin zamanının belirlenebilme imkanının bulunmadığını ifade ederek, Ayvalık’ta bir balıkçı barınağı yapılmasının daha önceden gündemlerine aldıkları bir konu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti

Ayvalık’ta yaşanılan afette can kaybının bulunmamasının kendileri için tek teselli olduğunu vurgulayan Canbey, “Ama çok ciddi bir maddi hasar var. Bu hasarla ilgili de devletimiz afetzedelerin yanında. Dün itibariyle Tarım Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. Bütün bankalıklarımız şu an için hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyorlar. Bu çalışmanın ardından bakanlıklarımızdan, Cumhurbaşkanlığımızdan, valiliğimizden, büyükşehir belediyemizden gelecek yardımları kendilerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ayvalık Kaymakamlığımız da bu yönde bir fon oluşturdu” dedi.

Afetin yaşanmasının ardından devletin tüm kurumlarıyla siyasilerin teyakkuz haline geldiğini kaydeden Mustafa Canbey, “Cumhurbaşkanımızın da Ayvalıklı afetzedelerimize selamlarını iletmek istiyorum. Yaşanılan her türlü sıkıntıda vatandaşlarımızın, milletimizin yanındayız. diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da afetten zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerini belirterek, yaraların bir an önce sarılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

