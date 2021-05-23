Manyas’ta ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı

Balıkesir Manyas ilçesinde dün aralıklarla fırtınayla karışık yağan yağmurlar ekili alanlarda zarara yol açmıştı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Manyas’ta yağışın en etkili olduğu Manyas'ın kırsal Çakırca, Çavuş, Dere ve Şevketiye mahallelerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok ile Ziraat Mühendisi Uğur Çelik bölgedeki ekili alanlar da incelemelerde bulundular. Yaklaşık bin dekarlık ekili alanda zarar tespit edildiğini yaptıkları çalışmalarda ayçiçeği ve mısır ekili alanların özellikle yokuş yerlerde olan arazilerde yağıştan dolayı toprağın aşağıya kaydığı ve ekili alanlar üzerinde mil oluşturduğu, bundan dolayı ayçiçeği ve mısır tohumlarının yokuş aşağıya aktığı, hububat ekili alanlarda ise sapların yere yattığı ve bunun büyük oranda verim kaybına yola açacağı belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, hasar tespit çalışmaları ile ilgili raporu ilgili birimlere sunacaklarını belirtti.

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