Burhaniyeli sanatçı bağlamanın kitabını yazdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yerel sanatçı Ümit Ülperen, bağlama öğrenmek isteyenler için kitap yazdı. Bağlamada Tonalite adlı kitabının İngilizceye çevrildiğini anlatan Ülperen, kitabın yurt içi ve yurtdışındaki bağlama çalıcılarına faydalı olacağını anlattı.

Burhaniye’de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı mezunu olan 27 yıllık sanatçı Ümit Ülperen, bağlama öğrenmek isteyenler için Bağlamada Tonalite adlı bir kitap yazdı. Burhaniye’de bağlama sevdalılarına ve Güzel Sanatlar Lisesine gitmek isteyen öğrencilere de kurs veren 39 yaşındaki Ülperen, “Bağlama öğrenmek isteyenler için Bağlamada Tonalite adlı kitabımı yazdım. Bu kitabımız İngilizceye çevrildi. Bu kitapta, bağlama çalımında ileri düzeyde bir metot yazdım. Kitabımız ilgi gördü. Yeni bağlama metodu adında bir kitap daha hazırlıyorum. Böyle bir kitabın eksikliği vardı. Bağlama çalmak isteyenler bu kitaptan yararlanıyor. Bağlama bir Anadolu algısı. Ama, bu kitabımızın sayesinde Avrupalı da bağlama çalmayı öğrenecek. Bu arada yeni beste çalışmalarıma da devam ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.