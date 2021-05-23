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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler ilmek ilmek kilim dokudu Öğrenciler kültürün sesi oldu

İHA

Öğrenciler ilmek ilmek kilim dokudu Öğrenciler kültürün sesi oldu

Balıkesir’den 5, Azerbaycan’dan 1 okulun birlikte yürüttüğü “Kültürizm/Culturizm” adlı eTwinning projesi, kültürümüzü tanıma, tanıtma etkinlikleri kapsamında 66 öğrenci, geçmişten günümüze köprü niteliği bulunan “kilim”i kendi yaptıkları tezgahlarda ilmek ilmek dokudular.
Karesi Karahallılar Ortaokulu, Karesi Balıkesir Ortaokulu, Güre Atatürk Ortaokulu, Kepsut 125.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, İvrindi Kayapa Ortaokulu ve Azerbaycan Akademik Zrif liyeva adına liseyi okullarının ortak yürüttüğü “Kültürizm/Culturism” adlı eTwinning projesi etkinlikleri kapsamında 66 öğrenci evlerinde kendi oluşturdukları tezgahlarda ilmek ilmek kilim dokudular.
Milli kültürün önemli ögelerinden biri olan kilimin nasıl dokunduğunu öğrenip evde kilim dokumak, el emeği, göz nuru bir ürün ortaya çıkarmak öğrencileri mutlu etti.
Projeyle ilgili bilgi veren, proje kurucularında Karahallılar Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Necla Doğanpınar, “Kültürizm/Culturism” eTwinnig projesi etkinliklerini 6 okuldan 9 öğretmen ve 66 öğrencinin katılımıyla yürütüyoruz. Proje süresince öğrencilerimize unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi tanımayı, tanıtmayı; öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizin; kültürümüzün, atalarımızın duygularının aynası olan kilimlerin serüvenini, renklerini, motiflerini, motiflerinin anlamlarını öğrenmeleri ve türkülere konu olan kilimin nasıl dokunduğunu görmeleri için öncelikle seminer düzenledik. Bu çerçevede İvrindi Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden “Yağcıbedir Halıları ve Kilimlerin” nasıl dokunduğu hakkında bilgi aldık, dokuma sanatının inceliklerini yerinde inceledik. Öğrencilerimiz de kendi kilimlerini dokumaya heveslendiler. Evde bulunan basit çıtalardan ve karton kutulardan dokuma tezgahı oluşturdular. Artık ipleri değerlendirerek rengarenk kilimler dokudular. El emeği, göz nurunun ne demek olduğunu, sabretmeyi, emek harcayarak bir ürün oluşturmayı yaparak yaşayarak öğrendiler. Ayrıca, anlamlarını öğrendikleri kilim motiflerini kendileri de çizerek öğrendiklerini pekiştirdiler. Hem eğlenerek öğrendiler hem de el becerileri, özgüvenleri gelişti. Biz de onlarla gurur duyduk, çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.

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