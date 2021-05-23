Büyükşehir Belediyesi Gömeç’in sahil yollarını asfaltlıyor

Balıkesir’in merkez ve ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı asfalt seferberliği Gömeç ilçesi ile devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Artur, KörFez, İntaland, Derkent ve KızKo kooperatiflerinin bulunduğu sahil yolunda sıcak asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Gömeç ilçe Başkanı Eşref Uslu beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, AK Parti Gömeç Gençlik Kolları Başkanı Selami Gür ve AK Parti Gömeç Kadın Kolları Başkanı Türkan Karaduman ile birlikte yaklaşık 5 km'lik yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

AK Parti Gömeç ilçe Başkanı Eşref Uslu, yolları delik deşik olan sahil bölgesinin yollarının asfaltmasından dolayı Yücel Yılmaz’a bölge halkı adına minnettar olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölge halkı ise, öncelikli olarak deniz kenarında bulunan kumun inşaat kumu gibi olduğu ve elenmesini de istenirken sivrisinek, deniz kirliliği ve arıtma sorunu konusunda da destek beklediklerini bildirdiler.

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