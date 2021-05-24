Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı, 20 kişi aranıyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, 7´si muvazzaf, 15´i Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş askeri personel ve öğrenci, 4´ü de mahrem imam olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Balıkesir merkezli 17 ilde operasyonlara başladı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-24 13:31:57



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