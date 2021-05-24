Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu (2)

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11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi. 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-24 15:33:53



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