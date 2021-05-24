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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küflü deri katık peyniri ve manda kaymağına coğrafî işaret alınacak

İHA

Küflü deri katık peyniri ve manda kaymağına coğrafî işaret alınacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağına, coğrafi işaret tescil belgesi alınması için gerekli hazırlıkları yaptı. Haziran ayında başvuruları yapacak.
Balıkesir’e mahsus ürünlerin tanıtımı ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için şehre has ürünlere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi; Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağına coğrafi işaret belgesi alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Coğrafi işaret için ocak ayında çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi; mart ayında her iki ürün için de kimyasal analizler yaptırdı. Nisan ayında ise üreticilerle görüşmeler yaptı.
Dünya miras listesinde de bulunan Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağına ulusal pazarda ayırt edilerek pazarlanmasına aracı olacak coğrafi işaret tescil belgesi ile ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunması sağlanacak.
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde yürütülen “Gastronomi Şehri Balıkesir” projesine de katkı sağlayacak olan coğrafi işaret başvuruları ile şehrin iki önemli gastronomik değeri markalaşacak.

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