Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi'nde tescillendi 



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Türkiye´den başlayıp Avrupa´da 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 35 ülkenin oy birliği ile Avrupa Konseyi´nin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi.

Edremit Belediyesi tarafından 3 yıldan bu yana Aeneas Kültür Rotası ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Aeneas Kültür Rotası Uluslararası Derneği kurulmuştu. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Aeneas´ın mitolojik hikayesi ve efsanevi yolculuğu Avrupa Konseyi´nin barış, kültürlerarası diyalog ve uluslarası kardeşlik prensipleri ve değerlerine göre şekillendirildi. Aeneas Kültür Rotası Derneği tarafından, 272 sayfalık projeyle, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'na başvuru yapıldı. Fransa´nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Kültür Rotalarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşma, EPA´nın Genel Kurulunda 35 ülkenin oy birliği kabul edildi. Aeneas Kültür Rotası projesi, Avrupa Konseyi'nin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi.

5 ÜLKEYİ KAPSAYAN ARKEOLOJİK KÜLTÜR ROTASI PROJESİ

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Aeneas Kültür Rotası´nın, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 2021/2022 değerlendirme döneminde, Avrupa´nın farklı ülkelerinden başvuran 17 proje arasında komisyondan tescil kazanan sadece 5 kültür rotası içinde ilk sırada ve en başarılı proje olarak seçildiğini söyledi.

Başkan Arslan, "Avrupa Konseyi uluslararası anlaşmalar ve şartlarına göre hazırlanan başvuru dosyasında projede bulunan Yunanistan, Tunus, Arnavutluk ve İtalya´nın belediye ve yerel kurumları ile yapılan verimli işbirliği sonucunda Avrupa Konseyi´nin tesciline hak kazandı. Avrupa Konseyi´nin 40 tescilli Kültür Rotası arasında Türkiye´den ilk kültür rotası Edremit Belediyesi tarafından kazandırılmış oldu. Amacımız, Edremit´in ve rotada bulunan diğer noktaların yılda binlerce yabancı turist tarafından en fazla tercih edilen kültürel ve en prestijli turistik destinasyonları arasında yer alması. Bu durum ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kültür Rotaları programına ayırdığı özel fon ve finansman imkanlarından bundan sonra faydalanabilmek demektir" dedi.

AENEAS KÜLTÜR ROTASI

M.Ö. 1'inci yüzyılda yazılmış, Troya´dan kaçan Aeneas kahramanı tarafından Roma´nın kuruluş hikayesini anlatan Aeneid Destanı, Avrupa´da okullarda eğitim müfredatında bulunan ve en bilinen hikayeler arasındadır. Troya´nın yıkılışı ve Troyalıların prens Aeneas önderliğinde büyük savaş sonrası yeni bir başlangıç için yolculukları ve bir dönem Avrupa´nın en önemli güçlü yerleşimlerinden olan Roma ve Roma İmparatorluğu´nun kuruluşunu Anadolu´ya dayandıran bu hikayede beş ülkenin ortak kültürel mirası ön plana çıkartılmıştır. Aeneid destanında bahsedilen Truvalı kahraman Aeneas´ın uğradığı limanlar ve arkeolojik bölgelerinden oluşup, Aeneas Kültür Rotası Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve İtalya´yı dahil eden turistik ve kültürel bir güzergahtır.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit BALIKESİR, (DHA)

2021-05-24 17:06:39



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